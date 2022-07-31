"При смерти лежим, надо щипцами вытаскивать": беременной певице Монеточке не оставили шанса

24-летняя Елизавета Гырдымова, она же певица Монеточка, оказалась на сносях. В ожидании маленькой дочки знаменитость перевернула сознание. Раньше ей казалось, что прогрессивная медицина оказывает неоценимую помощь при родах. Теперь же девушка уверена в обратном.
Сейчас знаменитость полагает так: по природе женщины уже готовы к потомству, так устроен организм, а различные ухищрения прогрессивного мира лишь препятствуют естественному появлению малышей на свет. У беременной пропало чувство страха, она больше не ассоциирует роды с агонией и прочими жуткими состояниями.
"Не нужна никакая дополнительная помощь, как при операции: вот мы при смерти лежим, и вот из нас надо уже это все щипцами вытаскивать и делать какие-то бесконечные уколы", — выразилась воодушевленная Монеточка.
Звезда начиталась исторических материалов с посылом, как легко в давние времена вынашивали детей и давали им жизнь. Новые познания не оставили девушке шанса вернуться к прежним идеям о необходимости современной медицины при воспроизведении потомства.
Певица Монеточка заявила, что смерть ребенка при родах куда чаще встречается в странах, где беременную приковывают к больничной койке, диктуют ей строгие условия и лишают права на выбор. Артистка выступает за свободу женщин решать, каким образом и что делать в "интересном положении".
Однако девушка не исключает, что ее представления вновь изменятся. В конце концов роды ей только предстоят, а субъективную теорию необходимо подвергать практике. Долго ждать не придется — певица Монеточка планирует стать мамой примерно через месяц.