"Не позволю издеваться!": сын Мика Джаггера поддержал жертву насилия после разрыва с бывшим

История брака внучки экс-президента Узбекистана и блогера, некогда известного по проекту "Дневник хача", давно не покидает светскую хронику, но вовсе не потому, что "они жили долго и счастливо".
Амиран Сардаров оказался абьюзивным монстром, который строил отношения с женой исключительно на унижениях, манипуляциях и изменах. Он не стеснялся приводить домой эскортниц, но как это часто и бывает с жертвами абьюза, жертва эмоционального насилия Марьям раз за разом возвращалась к мужу, поверив очередным обещаниям.
Однако популярность блогера стремительно падала, и хайп на отношениях с женой оставался его единственным инструментом напоминать о себе, так что он не стесняясь творил вещи одна ужаснее другой. Но в итоге был обыгран.
"Я наконец-то нашла в себе силы вернуться к прежней себе, прежней Маше, какой я была до того, как повстречала этого глубоко токсичного человека. Я больше никому не позволю издеваться над собой", – сказала Тилляева.
Также девушка дала совет всем, кто был или находится в абьюзивных отношениях. "Никогда не поздно начать себя уважать и понять, что мы достойны настоящей, здоровой любви".
Одним из первых поддержал Марьям в комментариях Лукас Джаггер, сын легендарного солиста The Rolling Stones. "Маша, ты заслуживаешь самого лучшего!" – написал он.