Вставила и радуется: Развратная жена Цекало затолкала толстый конец по самые гланды

Супруга Александра Цекало поразила народ необычным снимком.

Несколько лет назад знаменитый шоумен вновь оказался на пороге ЗАГСа – в четвертый раз. Расписаться он решил с горячей брюнеткой Дариной Эрвин, которая младше его на 30 лет. Возлюбленных, кажется, это не смущает. Да, и Александру Цекало грех жаловаться, ведь рядом с ним девушка с шикарными пропорциями, которой только за ее красоту можно простить все.

Пара переехала в Майами, где продюсер занимается созданием новых проектов, пока его супруга ищет себя. Пишет картины, чаще развратного содержания, строит карьеру актрисы, демонстрирует поклонникам свою большую грудь, а еще занимается воспитанием собаки, которая, кажется, заменила супругам ребенка. Ведь пушистый питомец практически не расстается с хозяевами, отправляясь с ними даже в путешествия.

А микроблог жены Александра Цекало с недавних пор буквально забит трогательными снимками ее любимой собаки. Накануне, кстати, она опубликовала весьма неоднозначную фотографию: на ней изображен пес, правда, в пасти у него почему-то сигарета. Видимо, заботливая мама затолкала малышу толстый конец табачного изделия буквально по самые гланды, ведь рот у него в сравнении с человеком очень маленький.

К методам воспитания собаки точно нашлись вопросы у ярых зоозащитников. А вот Дарина Эрвин, судя по всему, в таких снимках не увидела ничего плохого. Наверняка, это супругу Александра Цекало позабавило, иначе она не стала бы показывать народу столь необычный снимок.