"Не хотят делить имущество": Сделано заявление о разводе Навки

Фанаты Татьяны Навки всерьез переживают за ее отношения с супругом.

В последнее время ходило множество слухов о разводе Татьяны Навки с мужем. Дело в том, что пара стала гораздо реже появляться вместе на публике. Возможно, причиной тому стал плотный рабочий график Дмитрия Пескова, однако поклонники супругов не на шутку начали переживать за их отношения.

Накануне было сделано заявление о разводе Навки. О возможных причинах разлада и шансах на воссоединение решил высказаться Георгий Иващенко. "Большое количество пар не разводится официально, потому что не хотят делить имущество и привлекать внимание", – заявил он. По мнению публициста, даже если в отношениях супругов не все так гладко, они вряд ли по документам расстанутся.

Стоит отметить, что сам Иващенко не считает, что у фанатов пары есть реальный повод для паники. По его мнению, Татьяне могло недоставать женского тепла из-за того, что ее избранник полностью погружен в работу. При этом журналист убежден, что в их отношениях все наладится, даже если есть какие-то маленькие проблемы.

Напомним, что Навка и Песков женаты с 2015 года и все это время демонстрируют семейную идиллию. Супруги являются чуть ли не самой крепкой парой, а потому сложно поверить, что они находятся на грани развода. По всей видимости, слухи о разладе – это лишь сплетни, в которые не стоит верить.