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Шоу-бизнес
"Не хотят делить имущество": Сделано заявление о разводе Навки

"Не хотят делить имущество": Сделано заявление о разводе Навки

Фанаты Татьяны Навки всерьез переживают за ее отношения с супругом.
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В последнее время ходило множество слухов о разводе Татьяны Навки с мужем. Дело в том, что пара стала гораздо реже появляться вместе на публике. Возможно, причиной тому стал плотный рабочий график Дмитрия Пескова, однако поклонники супругов не на шутку начали переживать за их отношения.

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Накануне было сделано заявление о разводе Навки. О возможных причинах разлада и шансах на воссоединение решил высказаться Георгий Иващенко. "Большое количество пар не разводится официально, потому что не хотят делить имущество и привлекать внимание", – заявил он. По мнению публициста, даже если в отношениях супругов не все так гладко, они вряд ли по документам расстанутся.

Стоит отметить, что сам Иващенко не считает, что у фанатов пары есть реальный повод для паники. По его мнению, Татьяне могло недоставать женского тепла из-за того, что ее избранник полностью погружен в работу. При этом журналист убежден, что в их отношениях все наладится, даже если есть какие-то маленькие проблемы.

Напомним, что Навка и Песков женаты с 2015 года и все это время демонстрируют семейную идиллию. Супруги являются чуть ли не самой крепкой парой, а потому сложно поверить, что они находятся на грани развода. По всей видимости, слухи о разладе – это лишь сплетни, в которые не стоит верить.

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Татьяна Навка. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 июля 2022, 17:05 Источник: Blitz.center • Требует проверки
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