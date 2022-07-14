"Очень болеет": подруга о состоянии похоронившей Тихановича певицы Поплавской

"Малиновки заслышав голосок, // Припомню я забытые свиданья", – когда-то без этого шлягера группы "Верасы" не обходился ни один "Славянский базар в Витебске". Но с 2017-го года, когда не стало исполнявшего его Александра Тихановича, супруга певца Ядвига Поплавская приезжала на фестиваль одна. А в этом году артистки не будет вовсе. О причинах "Дни.ру" рассказала ее подруга.



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