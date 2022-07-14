"Очень болеет": подруга о состоянии похоронившей Тихановича певицы Поплавской

Александр Тиханович умер 8 января 2017 года от идиопатического фиброзирующего альвеолита на 65-м году жизни. Гражданская панихида прошла в Белорусской государственной филармонии. Литургия состоялась в храме Александра Невского. А похоронен был Народный артист Беларуси с воинскими почестями на Восточном кладбище Минска. Спустя два года на его могиле был освящен памятник.
"13 июля Саше исполнилось бы 70 лет, – рассказала подруга семьи. – В этот день родные и друзья поехали на кладбище, там была отслужена панихида. А уже оттуда многие поехали в Витебск, на "Славянский базар". Ядвига всем здесь, кто знал ее мужа, велела кланяться, потому что сама приехать не может".
Поплавской идет 74-й год. Похоронив любимого мужа, с которым прожила более 40 лет, она сильно сдала. "Ядвига очень болеет, поэтому уже никуда не ездит", – пояснила ее отсутствие в Витебске подруга.
А поклонники до сих пор вспоминают, как во время бракосочетания Тихановича и Поплавской случился казус – невеста не сразу сказала "да", и когда в ответ на вопрос регистратора "Невеста согласна?" повисла пауза, у жениха перехватило дыхание – он два года добивался руки и сердца возлюбленной.