"Чистый кайф!": Красотка из "Уральских пельменей" заласкала себя между ног

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова не устает удивлять поклонников откровенными фото и видео, поддерживая интерес к своей персоне. На днях она показала в своем аккаунте "ВКонтакте" жаркое видео, на котором предстала опершись пятой точкой на подоконник.
Михалкова предстала в черном обтягивающем вечернем платье с экстремальным разрезом, оголяющим бедра. Звезда шоу "Уральские пельмени" положила руку между ног и нежно двигала ею. В публикации Михалкова заявила, что переходит в социальную сеть "ВКонтакте" и Telegram из-за того, что в нашей стране началась блокировка VPN-сервисов.
"Сегодня многие из нас сталкиваются с блокировкой VPN. Именно поэтому я решила более активно вести своe сообщество в ВК и канал в Telegram", – приводит слова Юлии Михалковой URA.RU.
Юмористка приветствовала новых подписчиков и призвала их более активно поддерживать ее страницу. Фанаты пришли в восторг от увиденного. Они осыпали Михалкову комплиментами и смайликами в виде сердечек.
"Вау!!"; "Ух, какая!"; "Великолепная Юля!"; "Девушка кайф, чистый кайф"; "Секси красотка"; "Какая вы умница", – написали поклонники.