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Шоу-бизнес
Джонни Депп поиздевался над Эмбер Херд после ее уничтожения

Джонни Депп поиздевался над Эмбер Херд после ее уничтожения

После триумфальной победы в суде над бывшей женой Джонни Депп купается в лучах славы.
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Пока Эмбер Херд убивается после провала в суде, Джонни Депп наслаждается триумфальной победой. Он зарегистрировался в популярной соцсети "Тик-Ток" и начал публиковать там ролики.

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Джонни Депп актер, режиссер, сценарист, продюсер, музыкант

Напомним, американская актриса Эмбер Херд проиграла в суде с Джонни Деппом, она обвиняла его в домашнем насилии, а он ее в клевете. Суд встал на сторону актера. Теперь актриса должна будет выплатить Деппу 15 миллионов долларов за нанесенный его репутации ущерб. После заседания Херд призналась, что морально уничтожена таким решением суда. Она описала это как откат на много лет назад для многих европейских женщин, и демонстрацию полного бесправия женщин на Западе.

На фоне стенаний Эмбер Херд поведение Джонни Деппа в соцсетях выглядит как издевательство, считают противники актера. Первое видео в "Тик-Ток" исполнителя роли Джека Воробья по неизвестным причинам оказалось удалено, однако потом появилось второе, передает телеканал "360". Актер поблагодарил своих фанатов за мощную поддержку, которую они оказали ему во время судебных разбирательств. На кадрах видео актер едет в машине на суд, а толпы фанатов с транспарантами поддерживают его на улицах. Также в ролике были представлены кадры, где Депп выступает на сцене в качестве музыкального исполнителя. В аккаунте Джонни Деппа уже набралось пять миллионов подписчиков.

Напомним, Депп судился с бывшей женой почти год. После заявлений Эмбер Херд о насилии звезда "Пиратов Карибского моря" потерял роль Джека Воробья, Гриндевальда в "Фантастических тварях" и многие другие предложения по съемкам. Вышедшие фильмы с Джонни Деппом подверглись цензуре и стали жертвами "культуры отмены", пишет Пятый канал.

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Джонни Депп. Фото: Anna Salynskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 8 июня 2022, 09:42 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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