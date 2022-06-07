"Закрыт выезд": Зажавшему деньги на дочь Мамаеву перекрыли кислород

Павел Мамаев, который отказывается платить алименты дочери, получил новый удар.

Футболист и модель развелись в прошлом году, сумев сохранить дружеские отношения ради детей. Правда, не надолго. Камнем преткновения в этой истории стали алименты, которые Павел Мамаев упорно не хочет выплачивать, сетуя, что треть от его заработка – это слишком много!

Алана Мамаева же стоит на своем и пытается все-таки заставить жадного бывшего мужа финансово помогать своей маленькой дочери Алисе. И, кажется, модель в этом деле преуспевает. Сейчас она вместе с детьми отдыхает в Дубае, где получила радостную новость. Как оказалось, футболист угодил в список злостных неплательщиков, поэтому на него теперь наложены некоторые санкции.

"А тем временем у Мамаева уже закрыт выезд за границу, за неуплату алиментов", – поделилась новостью с поклонниками бывшая жена Павла.

Фанаты пришли в восторг и возрадовались, что наконец-то справедливость восторжествовала, а футболисту за его поступки буквально перекрыли кислород. Может быть, теперь он начнет помогать наследнице. Более того, спортсмену, который зажал деньги на содержание собственной дочери, припомнили недавний грешок.

Дело в том, что пока он тонет в долгах перед наследницей, его нынешняя супруга Надежда Санько получает очень дорогие подарки. Недавно она похвасталась поклонникам новыми часами, средняя стоимость которых три миллиона рублей. Такой роскошный презент ей преподнес Павел Мамаев.