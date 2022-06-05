Вылизывающая пятки Западу Нетребко рискует остаться с носом

Анна Нетребко оказалась в довольно-таки шатком положении. Пытающаяся усидеть на двух стульях оперная певица рискует потерять все привилегии. Так, по мнению Антона Беккужева, у певицы не получится поддерживать отношения и с Россией, и с Западом и при этом сохранить свое честное имя.
Журналист заявил, что артистка продолжает давать концерты на Западе, не желая терять иностранного заработка. И это неудивительно, ведь за границей ей платили внушительные гонорары. При этом выступать на Родине Анна не спешит, ведь это вряд ли будет воспринято с восторгом мировым сообществом. Стоит отметить, что при этом в России считаться "предательницей" Нетребко тоже не желает. Однако многие соотечественники уже считают вылизывающую пятки Западу певицу таковой.
Беккужев уверен, что такая позиция не поможет артистке угодить всем. По мнению журналиста, Анна рискует вообще остаться у разбитого корыта. Ведь нельзя угодить, так сказать, и нашим, и вашим.
Напомним, что из-за обострившейся политической ситуации Нетребко сперва осталась вообще без работы. Заграничные оперные театры отказали ей в концертах. Однако через некоторое время ей все-таки удалось оказаться на сцене. Видимо, поэтому она так сейчас держится за возможность выступать за границей.