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Шоу-бизнес
Разврат средь бела дня: Красотка из "Уральских пельменей" сунула руку в промежность у всех на виду

Разврат средь бела дня: Красотка из "Уральских пельменей" сунула руку в промежность у всех на виду

Илана Юрьева решила оторваться!
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Шоу "Уральские пельмени" может похвастаться не только хорошими шутками, ради которых на концерты ходят толпы зрителей, но и сексуальными участницами. Неудивительно, что у проекта не мало поклонников в лице представителей сильного пола. Одна из красоток – Илана Юрьева, за жизнью которой активно следят пользователи в социальных сетях.

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Сюжеты Шоу "Уральские пельмени"

Стоит отметить, что звезда популярного телепроекта – счастливая жена и многодетная мать. Однако это не мешает ей время от времени публиковать горячий контент. Накануне артистка отдыхала с подругами в одном из популярных мест Москвы. Судя по всему, вечер удался, ведь на столе у компании стояло спиртное и кальян. Но наиболее неожиданным для публики стало то, как звезда "Уральских пельменей" стала отплясывать у всех на виду и практически устроила разврат средь бела дня!

Илана Юрьева в коротеньком белом платье, выгодно оголяющем ее длинные ноги, принялась двигаться, как в последний раз! В итоге от энергичных движений юбка ее мини-платья то и дело приподнималась вверх. Артистке пришлось удерживать ее, чтобы спрятать от публики самую пикантную часть своего тело. Так что, время от времени актрисе приходилось засовывать руку в промежность, чтобы остановить так и норовившую задраться юбку.

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Илана Юрьева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 июня 2022, 09:46 Источник: Соцсети • Требует проверки
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