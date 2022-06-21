"Диски с фанерой может уже выбрасывать": Кравец о списанной в утиль 74-летней Ротару

Верховная рада Украины одобрила запрет на российскую музыку в украинских медиа и общественных местах. За запрет проголосовали 303 парламентария из 450. Теперь на русском в "незалежной" (или в той части, что от нее останется), по-русски не смогут петь ни Лобода, ни Меладзе, ни Ротару, ни другие, некогда популярные в России звезды. Певица и актриса Алена Кравец высказалась об этом категорично.

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