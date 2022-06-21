"Диски с фанерой может уже выбрасывать": Кравец о списанной в утиль 74-летней Ротару

"Я за тридцать лет не слышала ни одного живого выступления Софии Ротару, – уверяет Кравец, – всегда идет чистой воды "фанера". Но теперь диски и другие носители с ней певица может выбрасывать – они ей больше не понадобятся. На Украине петь на русском ей больше нельзя, а на украинском у нее могу вспомнить только две-три песни – "Одна калина", "Червона рута", "Мій рідний край". Из них концерт не составишь".
Впрочем, как полагает Алена, знаменитой эстрадной "хуторянке" давно можно уже и не петь вовсе. "В "жирные" годы в России она получала до 100 тысяч евро за концерт, – пояснила Алена. – У нее столько денег, что хватит для безбедной жизни внукам и правнукам".
Прежде Ротару приезжала в Россию несколько раз в год – на "Новую волну" в Сочи осенью, на "Песню года" в Москву зимой. "В этом году, я полагаю, Ротару у нас не появится, – говорит Кравец, – Ведь все помнят слова ее сестры, которая говорила: "Мы помогаем Украине, чем можем – отдали свою машину "Ниву" в АТО (т.е. воевать против Донбасса), я сто двадцать банок своего варенья отправила туда же, муж бензином помогает ребятам". Мне кажется, теперь София Михайловна не решится ехать даже на корпоративы в Россию. Если ее развернут на границе, то я нисколько не удивлюсь. И звание народной артистки СССР не поможет".
"Скажем прямо: вся эта ситуация окончательно отправила певицу "на покой". Давно пора было уйти, но все не желала София Михайловна. Новое же время само отправило "хуторянку" на пенсию", – подчеркнула Кравец.