"Убита": Объявлено о смерти проигравшей суд бывшей жены "домашнего тирана" Деппа

Суд между актерами, кажется, получился интереснее любого сериала. Все началось с того, что Эмбер Херд публично назвала бывшего мужа "домашним тираном" и опорочила его доброе имя. В итоге лишившийся контрактов и работы Джонни Депп подал в суд на экс-супругу – из-за клеветы в свой адрес, которая похоронила его карьеру.
После длинных слушаний, на которых вскрывались все более интересные детали жизни звездной пары, присяжные наконец-то вынесли вердикт: звезду "Пиратов Карибского моря" признали невиновным, а бывшую жену обязали выплатить компенсацию. Его радости не было предела, так что после оглашения приговора, он отправился в бар – отмечать победу над оклеветавшей его актрисой. А вот Эмбер Херд было не до веселья. Звезда разразилась гневной речью, в которой объявила, что мертва внутри.
"Я убита горем из-за того, что горы доказательств все еще недостаточно, чтобы противостоять непропорциональной власти и влиянию моего бывшего мужа", – посетовала голливудская актриса.
Но больше всего, по ее признанию, ей обидно за других женщин, которые, мол, так же, как и она, подвергаются насилию, а их обидчики остаются безнаказанными. Ну, а Джонни Депп в своей речи отметил, что выигранное дело означает для него новую, еще более интересную главу в жизни.