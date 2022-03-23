Резко осунувшийся Цекало изменился до неузнаваемости

Накануне продюсер Александр Цекало отметил 61-летие. Рядом с ним в особенный день была его молодая жена Дарина Эрвин. Шоумен женился в США на 30-летней художнице в 2019 году, но пара так и не обзавелась совместными детьми.
Поговаривают, ради рождения ребенка супруги начали приводить себя в форму. Не только Дарина, но и Александр избавился от лишнего веса. Жена продюсера практически не изменилась, а он, напротив, осунулся и стал стал почти не узнаваемым.
Как преобразился Цекало, интернет-пользователи могли увидеть при просмотре недавних фотографий, которыми поделилась Дарина в одной из популярных социальных сетей. Например, на кадрах видно, что шоумен лишился округлых щек.
Напомним, Эрвин – четвертая супруга продюсера. Первой женой Александра была солистка ансамбля "Шляпа" Алена Шиферман, второй – певица Лолита Милявская. В третий раз Цекало женился в 2008 году – на сестре Веры Брежневой Виктории Галушке. Она родила от продюсера двоих детей – дочь Александру и сына Михаила.
Ранее "Дни.ру" подробно писали о личной жизни Александра Цекало – как шоумен бросил Лолиту Милявскую, забыл про свою дочь и ушел к молодой художнице.