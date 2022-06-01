Перед оглашением приговора: Фанаты Деппа пригнали к зданию суда пиратский корабль

Вердикт должны были вынести еще вчера, 31 мая. Однако собравшиеся присяжные после семи часов совещаний так и не смогли определиться с решением. Поэтому судья Азкарат перенес оглашение на сегодня. Ну, а пока фанаты поддерживают своих кумиров, как могут.
Как рассказал телеканал "360", к здания суда, где проходили слушания, внезапно "приплыл" пиратский корабль "Черная жемчужина" – гроза семи морей и любимое детище капитана Джека Воробья. Огромное судно привезли взволнованные исходом дела поклонники знаменитого актера. Очевидно, что это копия легендарного корабля. Как передают зарубежные СМИ, он представляет собой фургон, замаскированный под "Черную жемчужину".
Судно украшено изображениями Джека Воробья, роль которого исполнил Джонни Депп. А на носу борта установлен манекен в виде пирата, который одновременно шокировал и привел в восторг народ. Правда, сам актер не смог лицезреть такую оригинальную поддержку со стороны своих фанатов. Сейчас голливудская звезда находится в Великобритании, где дает концерты с своей группой Hollywood Vampires.
Напомним, в одно время экс-супруга актера Эмбер Херд обвинила его в злоупотреблении алкоголем и домашнем насилии, из-за чего Джонни Депп потерял многомиллионные контракты и стал получать отказы в работе.