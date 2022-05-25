"Мальчик или девочка – неважно": бросившая дочь Савичева готовится ко второму ребенку

Юлия Савичева повидала немало горя на пути к личному счастью. Участница "Фабрики звезд" вынуждена была оставить дочь в Португалии на родителей мужа ради карьеры. Во время пандемии коронавируса Савичева оказалась отрезана от дочери и общалась с ней только по видеосвязи. Многие фанаты обвинили артистку и назвали ее матерью-кукушкой, бросившей дитя.
Сейчас дочь Савичевой по-прежнему живет за границей. Артистка говорила о том, что собирает документы для получения внж в Португалии, но, похоже, на первом месте у нее все же другие планы.
В одном из недавних интервью певица заявила, что готова подарить мужу, музыканту Александру Аршинову еще одного ребенка. 35-летняя Юлия Савичева пока только на пути к пополнению, но счастье не за горами.
"Я пока вся в работе. Как только — так сразу, а там уже как Бог даст. Мальчик или девочка — неважно, главное, чтобы ребенок был здоровым", – рассказала Савичева.
Напомним, первая беременность Савичевой закончилась выкидышем. Вторая беременность, результатом которой стала долгожданная дочь Анна, была очень тяжелой. Артистке приходилось колоть себе уколы для разжижения крови.