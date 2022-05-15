Кто заменит изгнанных украинских звезд на "Песне года" в 2022-м

Список звезд, которые должны были в этом году принять участие в "Песне года", ждет серьезные изменения, считает музыкальный критик Павел Рудченко.

Многие артисты, как известно, были включены в список так называемых нежелательных, которым рекомендовано не давать площадки. В него попали Валерий Меладзе, Настя Каменских и Потап, Вера Брежнева, София Ротару, Иван Дорн. Это артисты, которых мы хорошо знаем, но которые показали свою позицию в противовес официальной, против нашей страны, нашей власти, наших людей.



Несмотря на сокращения количества участников, телевизионный фестиваль не станут отменять. На смену артистам, которые, скорее всего, останутся за бортом "Песни года", на сцену выйдут новые звезды.

Добавятся имена артистов более молодого поколения, которые сейчас в чартах со своими песнями занимают топовые позиции. Мне кажется, это будут Мари Краймбрери, Андрей Звонкий, дуэт Anna Asti и Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Jony. То есть новыми артистами забьем плей-лист "Песни года – 2022".

Еще одной проблемой для организаторов телевизионного конкурса в этом году может стать выбор ведущего. Последние несколько лет "Песню года" вели Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

Лазарев показал себя определенным образом. Было нехорошо, когда ему предложили перед выступлением поехать и пообщаться с беженцами с Донбасса. Он категорически отказался. После этого его исключили из списка артистов, гастролирующих по стране в патриотических концертах. Сам Лазарев сказал, что он приостановит свою деятельность. В этой связи ведущим на смену Лазарева может быть, например, Александр Рева.