"Отбиваюсь от нечистой силы": Савичева рассказала о ссоре с Фадеевым

Юлия Савичева родилась в семье артистов. Так, ее отец был барабанщиком группы "Конвой". Именно поэтому с самого детства Юлия могла наблюдать за развитием шоу-бизнеса. Она призналась, что видела, как происходит становление Максима Фадеева и его проектов. При этом будущая звезда не всегда жила в достатке. Ведь у отца не всегда было много концертов, именно поэтому семье даже приходилось торговать в переходе, а сама Савичева порой донашивала за кем-то вещи.
Недавно артистка поделилась подробностями ссоры с Максом Фадеевым. По ее словам, виноваты в этом посторонние люди. Савичева заявила, что в шоу-бизнесе есть персоны, обладающие чуть ли не гипнотическими силами, они способны полностью подчинить себе человека. При этом Фадеев, по мнению певицы, всегда отличался чуткостью и доверчивостью. Именно поэтому он стал жертвой плохих людей, которые его окружили. Савичева отметила, что пыталась повлиять на продюсера, но он ей не поверил. "Мне снилось, что я отбиваюсь от нечистой силы", – отметила артистка.
К счастью, Фадеев все-таки понял свои ошибки и даже вернул Савичевой права на исполнение песен. Со временем артисты даже смогли наладить общение. Так, Максим даже пригласил Юлию выступить на одном мероприятии.