"Сильная боль": Прикованный к больничной койке бывший Навки напугал народ

Бывший муж Татьяны Навки 58-летний Александр Жулин оказался в больнице.

Знаменитый фигурист, а теперь уже тренер в основном делится с подписчиками новостями из мира спорта и победами своих подопечных. Но на этот раз он решил рассказать о проблемах со здоровьем, чем напугал поклонников.

Жулин разместил в соцсетях видео, снятое из больничной палаты: на нем спортсмен лежит, практически не двигаясь. Конечно, если не вслушаться в текст, который говорит на кадрах Александр, может показаться, что его дела плохи. Фанаты бывшего мужа Татьяны Навки в миг встревожились, но он решил успокоить народ. Как оказалось, Жулин находится в специализированном медицинском центре, чтобы привести в порядок свою спину, боль в которой мучает его не первый год. От этого страдала его работоспособность, чего нельзя допускать в спортивной сфере.

"Хочу от души поблагодарить главного врача за то, что сняли сильную боль всего за 2 сеанса физиотерапии", – написал Жулин в своем микроблоге.

На данный момент тренер пережил пять процедур и уже сейчас ощущает колоссальные изменения: боль, которая мучила Александра, почти сошла на нет.

Напомним, в начале 90-х Александр Жулин женился на Татьяне Навке, которая родила ему дочь. К сожалению, их счастье оказалось недолговечным – вскоре семья распалась.