"Жру как тварь и превращаюсь в скелет": Изгнанный из России Моргенштерн взревел на чужбине

Накануне скандально известный музыкант вышел на связь и его слова заставили поклонников волноваться: артист, сбрив бороду и волосы, то смеялся, то едва не рыдал. Он признался, что в последнее время переживает чувство паники, которое и раньше посещало его, но в прежние времена справляться ему помогали "допинги". Однако теперь вредные привычки остались в прошлом.
"Я жру как тварь и худею на глазах, я превращаюсь в скелета. Что-то не так", – взревел Алишер.
Но спустя время опубликовал новое видео, в котором заявил, что все так, как должно быть. Что хотел сказать своим откровением артист, не понятно. Но в конце обращения он заявил, что ему обещали размещение нового трека на музыкальных площадках, однако этого так и не произошло. Возможно, именно поэтому и переживает рэпер.