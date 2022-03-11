Ого! Красотка из "Уральских пельменей" вывалила сочные груди

Юлия Михалкова поделилась с поклонниками важным.

Звезда шоу "Уральские пельмени" активно ведет свой блог и делится с подписчиками кадрами из своей жизни. Юлия решила поговорить о доверии в связи с тяжелой ситуацией вокруг. "Чем труднее времена, тем сильнее начинаешь ценить людей, которые тебе по-настоящему дороги и которым ты безоговорочно доверяешь", – написала Михалкова.

Интересно, что в пример Юлия привела не кого-то из близких, а своего косметолога. Она отметила, что доверяет врачу свой профессиональный уход. "Потому что Алена Николаевна и весь ее коллектив – влюбленные в свое дело профессионалы высочайшего класса", - констатировала артистка. Юлия поделилась с поклонниками контактом своего надежного косметолога и посоветовала его запомнить.

Для поста о доверии Юлия Михалкова выбрала фото, на котором видно качественную работу врача. Красотка из шоу "Уральские пельмени" предстала в боди, на снимке она буквально вывалила грудь и оголила шею, собрав волосы в хвост.

Ранее Юлия Михалкова напомнила поклонникам, что у нее есть аккаунт в соцсети "ВКонтакте". Артистка всерьез занимается блогом, поэтому возможное отключение "Инстаграма" ее сильно заботит. Она добавила, что хочет оставаться на связи с поклонниками, поэтому предложила им подписаться на другие свои аккаунты.