Это очень больно: Валерия пытается спасти увядающее лицо

Российская певица Валерия в свои 53 года прекрасно выглядит. Она активно занимается йогой и старается вести здоровый образ жизни. Благодаря регулярным физическим упражнениям артистка может с легкостью демонстрирует великолепную растяжку и может сделать продольный шпагат.
Лицо артистки всегда безупречно, а фигура подтянута и стройна. При этом Валерия всегда говорила, что не прибегала к пластике. Что же ее спасает?
Наконец певица поделилась секретом своей красоты. Как выяснилось, Валерия завсегдатая в салонах красоты и кабинетах косметологов. Певица призналась, что прибегала к процедуре под названием "Смас-лифтинг". По словам артистки, это очень больно, но эффективно в поддержании увядающей кожей лица. Валерия периодически делает эту процедуру.
"Полноценная альтернатива подтяжке лица, только без уколов. Помимо нее еще фотоомоложение и плазмотерапию. Все на специальных аппаратах", – рассказала певица Валерия.
Ранее "Дни.ру" писали о том, почему российская певица Валерия не стала строить карьеру в популярной группе "Комбинация", которая была супер популярной в 90-е и порой звучит актуально до сих пор.