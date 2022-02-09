Копия Николаева: что скрывает выпроводившая сына из дома Наташа Королева

Взрослый сын Наташи Королевой стал похож на Игоря Николаева.

Певица Наташа Королева и композитор Игорь Николаев прожили в браке девять лет, но детей у них так и не появилось. В одном из интервью артистка признавалась, что бывший муж очень хотел ребенка, но она была еще слишком молода и не готова.

В 2003 году Наташа Королева закрутила роман с Сергеем Глушко, более известным как Тарзан. Николаев публично призывал ее одуматься и вернуться, но все было тщетно. Лишь когда композитор узнал, что Королева ждет ребенка, он отступил.

Наташа Королева родила единственного сына Архипа. Сейчас молодому человеку уже 19 лет, и на днях он объявил о готовности жить отдельно от родителей. Наташа Королева поддержала такую инициативу и даже поспешила выдать ему деньжат. Лишь бы все сложилось!

Однако поклонники звездного семейства с каждым днем все больше подозревают неладное. Дело в том, что, по их мнению, сын Наташи Королевой стал копией... Игоря Николаева. Такого конфуза не ожидал никто.

Возможно, Наташа Королева что-то скрывает, ведь недаром она тайно обзавелась внебрачной дочерью за океаном.

Стоит отметить, что в последнее время Архип сильно изменился. Он перестал носить короткую стрижку и отрастил волосы. Также он стал носить усы и бороду, ну точь-в-точь как Николаев!