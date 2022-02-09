Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной

Диагноз "врожденная слепота" медики поставили Диане Гурцкой еще в раннем детстве.

Попытки родителей вылечить дочь оказались тщетными, поэтому все, что им оставалось – сделать так, чтобы их дочь жила. как и все люди: училась, смогла самореализоваться.

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Наверное, именно стараниями родителей Диана Гурцкая еще в раннем возрасте прозрела: врожденная слепота не должна быть преградой в достижении целей, а называть ее "проблемой" – неправильно. Так и случилось. Певица достигла высот в музыкальной карьере, вышла замуж за политика Петра Кучеренко, с которым воспитывает сына Константина. Исполнительница хита "Подруга" призналась, что живет, как подобает здоровому человеку, несмотря на то, что носит очки и выходит в свет в сопровождении.

"Чувствую себя нормальной. У меня так же болит, мне так же радостно, я так же смеюсь и плачу, как и все люди", – поделилась своими мыслями прозревшая Гурцкая.

43-летняя артистка не скрывает, что в ее жизни есть определенные нюансы, но еще с детства она вбила в свою голову то, что окружающие ей ничего не должны, да и сама она не привыкла делать себе поблажки. Конечно, певице очень помогают близкие люди, создавая все необходимые условия, чтобы она не чувствовала себя особенной. И это, определенно, помогает. Гурцкая призналась, что в своей речи, например, использует привычные для всех фразы.

"Для меня эти слова приемлемы "смотреть кино", "читать книгу" и так далее. Чувствую себя абсолютно прекрасно", – отметила артистка.

