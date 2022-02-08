"Дурацкая": Гузеева нахально опорочила лицо своей невестки

Звезда шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева прославилась как правдорубка с категоричными высказываниями. На своей программе она не стесняется в выражениях и прямо указывает гостям на их недостатки. За резкие слова знаменитость недолюбливают и даже осуждают.
Недавно артистка поделилась в "Инстаграм" эксклюзивным снимком. Она предстала на фото вместе со своей невесткой Анной. Артистка дала понять, что относится к избраннице сына положительно — назвала ее "дорогой девочкой".
Тем не менее знаменитость несколько нарушила границы Анны и правила приличия. Лариса Гузеева сделала хамское замечание о внешности родственницы. Она оценила лицо девушки на снимке и нахально его опорочила на всю страну.
"Дурацкая фотография с дурацкими лицами. Семья — это сила!" — выразилась скандальная женщина.
Пользователи Сети отметили, что Лариса Гузеева и ее невестка выглядят практически одинаковыми за ветками. "Вы очень красивые, девочки. И очень похожи друг на друга", — заявила в комментариях Елена Малышева.
Как писали "Дни.ру", Лариса Гузеева встретила на шоу "Давай поженимся!" своего двойника. В зале ахнули от удивления. Сюрприз зрителям удался на славу. "Гляжусь, как в зеркало", – призналась ошарашенная телесваха.