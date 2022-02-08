"Страшная дело": влюбленная фанатка вывела из себя Гузееву

Лариса Гузеева рассказала, что однажды в нее влюбилась женщина.

Лариса Гузеева рассказала, как однажды столкнулась с нежелательным и назойливым вниманием поклонницы, которая буквально заваливала ее подарками. Актриса уверена, что фанатка была влюблена в нее. Эту историю она поведала во время съемок передачи "Давай поженимся!".

По признанию звезды, зрительница начала отправлять ей цветы примерно через год после выхода в эфир шоу. По словам артистки, подарки приходили прямо в телецентр "Останкино". Так, Гузеева получала букеты и даже посуду. При этом такое внимание телеведущей не было по душе. "Страшное дело", – заявила она.

Гузеева отметила, что пыталась объяснить женщине, что не разделяет чувств и не нуждается в ухаживаниях. Несмотря на это, поклонница не остановилась и продолжила делать всевозможные сюрпризы. Причем через какое-то время она переключилась на брендовую одежду. Тогда телеведущей пришлось достаточно жестко присечь ухаживания, поскольку она понимала, что не может брать подарки.

Напомним, что ранее звезда "Давай поженимся!" рассказывала, что однажды вышла замуж по расчету. Актриса призналась, что специально вышла замуж за американца, поскольку хотела получить гражданство.