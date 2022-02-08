"Гляжусь, как в зеркало": Гузеева встретила своего двойника

Лариса Гузеева повстречала свою копию на передаче "Давай поженимся!".

Интересный случай произошел на программе "Давай поженимся!". Лариса Гузеева встретилась со своим двойником. Девушка так сильно напоминала телеведущую, что зал аж ахнул.

Двойник Гузеевой пришел поддержать свою подругу, которая пришла на программу в качестве невесты. Когда участники шоу расселись по своим местам, Гузеева не смогла промолчать и первым же делом обратилась не к невесте, а к ее приятельнице. Она спросила, понимает ли девушка, что они очень похожи. Также она поинтересовалась, замечал ли кто-нибудь еще это сходство. Копия актрисы заявила, что она это знает, поскольку об этом ей говорил отец. "Гляжусь, как в зеркало", – подытожила телесваха.

Кстати, люди, похожие на известных личностей, приходили на проект и ранее. Так, в одном из выпусков зрители увидели жениха, который уж очень напоминал актера из популярного сериала "Великолепный век". Стоит отметить, что жених тоже был турком и приехал из Стамбула.

Напомним, что недавно Лариса Гузеева оказалась в центре неприятного скандала. Сперва ведущая заявила, что бедных людей не за что любить. Из-за этого высказывания по ней проехалась блогерша Лена Миро. Она высмеяла актрису, напомнив, что именно эти "бедные" люди спасали Гузееву, когда та болела коронавирусом.