Пропавшего режиссера Звягинцева нашли в реабилитационном центре

Поклонники Андрея Звягинцева уже несколько месяцев ничего о нем не слышали и очень тревожились.

Поводом для тревоги стала опасная болезнь – еще в прошлом сентябре мужчина подхватил ковид и был экстренно госпитализирован в Германии. По информации СМИ, поражение легких у знаменитости достигало 90%, и немецкие врачи прилагали все усилия, чтобы спасти русского режиссера. После этого Андрей Звягинцев на какое-то время пропал из вида. Теперь же выяснилось, что страшная болезнь миновала – поклонники наконец нашли режиссера и возрадовались.

Накануне Звягинцев отмечал день рождения – мужчине исполнилось 58 лет. В честь этого события информацией о пропавшем режиссере поделился его друг – Владимир Мишуков. Актер опубликовал свежий снимок именинника в своем инстаграм-аккаунте и от его имени поблагодарил всех за поздравления.

Мишуков дал понять, что его друг находится сейчас в реабилитационном центре. Судя по фото, Звягинцев довольно хорошо выглядит. Однако здоровье мужчины, видимо, еще так и не восстановилось до конца, так как ответить на все поздравления в свой адрес он не в силах. Впрочем, по словам Мишукова, поздравлений так много, что ответить на все из них не хватило бы сил и у вполне здорового человека.

Актер отметил, что рад находиться в такой день рядом со своим талантливым другом. В комментариях к поздравлениям присоединились не только простые россияне, но многие звездные коллеги Звягинцева. Пожелания здоровья и сил имениннику оставили Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Павел Деревянко, Кирилл Серебренников и многие другие.