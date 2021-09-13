Спасают за границей: режиссер Звягинцев попал в больницу

На днях в Сети появилась информация о том, что Андрей Звягинцев экстренно госпитализирован в Германии.

Ранее сообщалось, что прославленный российский кинорежиссер подхватил коронавирусную инфекцию, которая вызвала серьезные осложнения. В результате 57-летний мужчина оказался на грани жизни и смерти. Однако близкие Андрея Звягинцева данной информации не подтвердили.

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Теперь источник издания URA.RU сообщил, что никакой угрозы жизни кинематографиста в данный момент нет. При этом инсайдер не стал отрицать, что Звягинцев находится на лечении в немецкой клинике. Возможно, медикам уже удалось вывести звездного пациента из тяжелого состояния, или же информация, распространенная в Сети, изначально была отчасти преувеличена. Бывшая жена режиссера Анна Матвеева комментировать состояние экс-избранника отказалась.

Андрей Звягинцев дважды был женат. С актрисой Ириной Гриневой кинодел прожил шесть лет, после чего пара развелась. Затем режиссер связал себя узами брака с монтажером Анной Матвеевой, которая родила мужчине сына. Три года назад появилась информация о втором разводе кинематографиста.

Напомним, что Андрей Звягинцев известен зрителям в первую очередь как создатель драм "Елена", "Левиафан" и "Нелюбовь". Режиссер является обладателем главного приза Венецианского фестиваля и лауреатом Каннского кинофестиваля, а также двукратным номинантом на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".