Осталось купить гроб: подробности похорон ведущего "Модного приговора" Васильева

На Троекуровском покоятся политик Борис Немцов, певица Валентина Толкунова, журналист Анна Политковская, актеры Александр Лазарев, Марина Голуб и Николай Караченцов. Но самое известное на сегодня захоронение – могила безвременно ушедшей в марте 2019 года молодой певицы Юлии Началовой.
Стоимость места здесь зависит от "престижа" участка и начинается, как говорят, от 1 163 610 рублей. Но Александр Васильев местом на этом элитном кладбище озаботился еще при жизни.
Он сообщил, что его родители покоятся на Троекуровском кладбище — на одном из почетных кладбищ столицы. И добавил, что там есть место и для него.
Отец историка моды – Александр Павлович Васильев – был театральным художником, народным художником РСФСР. Он умер в 1990 году. А мать — Татьяна Ильинична Гулевич – драматическая актриса, профессор сценической речи. Она ушла из жизни в 2003-м.
В YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" 63-летний Александр Васильев подчеркнул: "Мы никогда не можем быть готовыми к смерти. Но я гроб не заказал. Завещание оформлено и не только это".