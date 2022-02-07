Осталось купить гроб: подробности похорон ведущего "Модного приговора" Васильева

Троекуровское кладбище было организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронили артистов, художников, спортсменов, видных политических деятелей. Здесь же похоронят и историка моды, ведущего программы "Модный приговор" Александра Васильева...

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