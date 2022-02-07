Рот начинается от ушей: изменившуюся 59-летнюю Агузарову перепутали с Васильевой

Жанна Агузарова выступает в Москве редко. И то верно – пока это долетишь с Марса. А тут еще на Земле коронавирус зверствует и клубу, где планировала выступить певица, накануне даже грозили штрафом и закрытием за нарушение антиковидных мер. Но приземление в итоге благополучно состоялось.

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