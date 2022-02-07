Рот начинается от ушей: изменившуюся 59-летнюю Агузарову перепутали с Васильевой

Зрители в зале были набиты как сельди в банке. Ведь всем хотелось плюнуть на социальную дистанцию и увидеть вблизи королеву русского рок-н-ролла. А посмотреть было на что – певица накануне 60-летия изменилась до неузнаваемости.
Ее, ставший, вероятно, из-за отсутствия земного притяжения огромным рот теперь начинается где-то в районе ушей, щеки впали, разрез глаз изменился – издали звезду легко перепутать с 74-летней Татьяной Васильевой. Разве что актриса сейчас лысая, а у певицы на голове пышная копна.
Сапоги-ботфорты, кокетливые мини-шорты, ошейник с красными шипами добавляли образу артистки инопланетных красок. Многие из не шибко умных землян принимают Агузарову со всем ее гротеском за фрика, за пародию на саму себя, но ей плевать – она живет в своем мире.
На концерте артистка спела не только новые композиции, но и классику – "Черный кот", и "Желтые ботинки", и даже почему-то "По диким степям Забайкалья". Это, видимо, была ностальгия по малой родине – детство звезды прошло неподалеку, в Туртасском сельском поселении, что в Тюменской области.
На "бис" главная эстрадная "марсианка" выходила трижды. И потом снова отдалилась от землян на свою планету.