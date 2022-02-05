Вскрылась правда о пропавшей Дорониной

Коллега Татьяны Дорониной прокомментировала ее пропажу.

Поклонники Татьяны Дорониной не понимают, куда пропала артистка. Дело в том, что в свой день рождения актриса не вышла на сцену МХАТа. В прессе даже начали распространяться слухи, что женщина угодила в дом престарелых. Масло в огонь подливал тот факт, что женщина уже не является художественным руководителем театра. Так, год назад на ее место встал Эдуард Бояков. Несмотря на то, что после его ухода Дорониной предлагали вернуться, она отказалась.

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Однако у коллег актрисы есть другое мнение на этот счет. По словам Лидии Матасовой, звезда продолжает свою деятельность, но в удаленном режиме. Так, она находится в санатории, расположенном на Рублевском шоссе. Матасова рассказала, что Доронина не привита, поэтому пережидает эпидемию коронавируса в более безопасном месте. Ее коллега заявила, что актриса находится в здравом уме. При этом она отметила, что не уполномочена давать комментарии по поводу здоровья артистки.

По словам Матасовой, генеральный директор театра пообещал труппе в будущем гастроли и новые проекты. Однако пока что нужно ждать окончания карантина. Она также добавила, что Доронина планирует вернуться к театральной деятельности. Однако необходимо, чтобы она привилась.