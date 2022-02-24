"Главная сила!": Красотка из "Уральских пельменей" вывалила обнаженную грудь

Роскошная красотка и очаровательная актриса Юлия Михалкова обзавелась всероссийской славой и невероятной популярностью. Остроумие, талант и привлекательная внешность слились в ней воедино. Звезда шоу "Уральские пельмени" купается во внимании поклонников и подогревает их интерес откровенными кадрами.
В инстаграм-аккаунте знаменитости целый миллион подписчиков. Эта огромная аудитория требует от красотки интересного контента. Так что 38-летняя женщина неустанно размещает в блоге свое очаровательное лицо и демонстрирует стройную фигуру.
Недавно светская львица поделилась снимком, где она стоит в маленьком черном платье и довольно улыбается. Наряд экс-участница шоу "Уральские пельмени" выбрала с интимной подоплекой: обтягивающий крой, глубокое декольте и оголенные плечи. В кадре Юлия Михалкова вывалила обнаженную грудь на всеобщее обозрение и хищно улыбнулась.
"Любовь – главная сила!" — подметила юмористка в описании к фотографии.
Напомним, ранее знаменитость показала разврат на всю страну: повертела голым задом в одних трусах. Звезда шоу "Уральские пельмени" не скрывает своей сексуальности и подчеркивает эротичные выпуклости на потеху публике. Желающих лицезреть такой контент — хоть отбавляй.