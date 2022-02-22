Иосиф Пригожин не может поверить в то, что кровопролитие в Донбассе скоро кончится. Продюсер выразил благодарность за это российскому президенту Владимиру Путину. Музыкальный деятель считает, что это важное решение по признанию ДНР и ЛНР независимыми государствами — адекватное, взвешенное и правильное. Он так волновался, когда смотрел речь президента, что испытал стресс. "Не мог заснуть всю ночь!".
Иосиф Пригожин уверен, что Киев мог бы решить проблему конфликта в Донбассе, если бы хотел. Но прошло семь лет, а от Украины исходили одни обещания... Украинские власти преследовали лишь свои личные выгоды. В результате в этой бессмысленной гонке проиграли и Украина, и Запад, который пытался навязать свою агрессивную политику, пишет Пятый канал. При этом часть вины лежит на плечах Владимира Зеленского, уверен Пригожин. Он считает, что звезде вообще не надо было лезть в политику настолько глубоко.
Продюсер добавил, что сейчас в мире творится "глобальная амнезия", из-за которой происходят страшные вещи. Складывается ощущение, что люди забыли, чем кончилась Великая Отечественная война.