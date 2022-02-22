"Эмоционально нестабильна": затворницу Доронину сразила тяжелая болезнь

Татьяна Доронина заболела коронавирусом и находится в тяжелом состоянии.

В последнее время Татьяна Доронина стала настоящей затворницей. Актрису сместили на посту худрука МХАТа, после чего она перестала практически появляться в театре и на светских мероприятиях. Многие считали, что уединенный образ жизни 88-летней артистке даже пойдет на пользу, ведь сейчас в стране буйствует коронавирусная инфекция. Однако затворничество не спасло ее от страшной напасти.

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Как оказалось, Доронина все-таки заразилась ковидом и загремела в больницу. Как давно женщину госпитализировали врачи не говорят, однако они отмечают, что Татьяна Васильевна находится в тяжелом состоянии. Усугубляют ситуацию сопутствующие заболевания, из-за которых усложняется процесс лечения. Также сообщается, что у народной артистки СССР расшатаны нервы, поэтому ей дают успокаивающие препараты. "Пациентка эмоционально нестабильна", – сообщает Lenta.ru.

Стоит отметить, что наблюдается положительная динамика лечения. Так, сейчас легкие Дорониной поражены на двадцать процентов. Это меньше, чем было во время прошлого обследования.

Напомним, что в последнее время близкие актрисы переживали за ее душевное состояние. Женщина в буквальном смысле отгородилась от всего мира. При этом, несмотря на отсутствие в театре, женщина продолжила получать неплохую зарплату.