Растянувшая "рогатку" Волочкова повторила трюк известного плейбоя

Балерина Анастасия Волочкова продолжает удивлять фанатов. На этот раз в супермаркете.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова является обладательницей народного звания "королева шпагата". Шпагат стал ее визитной карточкой. За гибкость и грацию 46-летнюю одновременно и уважают, и критикуют. Но ее это мало волнует. Волочкова продолжает делать свое дело.

На этот раз Волочкова снова сделала шпагат в общественном месте. На этот раз она показала себя во всей красе прямо в супермаркете. Анастасия Волочкова растянулась между двумя наполненными продуктами тележками. На ней был черный облегающий костюм с золотыми пуговицами.



Такую публикацию Волочкова решила посвятить приближающемуся Дню защитника отечества. Балерина дала несколько рекомендаций поклонникам насчет подходящего подарка.

Анастасия Волочкова между двумя продуктовыми тележками напомнила поклонникам известного плейбоя Жан-Клода Ван Дамма, который исполнил похожий трюк между двумя фурами. Казалось, что телеги вот вот разъедутся, и она грохнется на пол.

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова уже повторяла трюк Ван Дамма ранее. Однажды после полета на вертолете вместе с инструктором она спустилась на землю и растянулась в шпагате между двумя летательными аппаратами.