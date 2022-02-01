Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Обнародован ужасающий диагноз Малахова после слухов о потере волос: Плохо все
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
партнеры
Вторник
1 февраля
Лента новостей
12:45
Сухорукова затоптали, режиссер скатился с лестницы: что произошло на съемках "Цыпленка жареного"
12:41
Дочь поведала о состоянии онкобольного Юдашкина: Хочет уйти
12:15
"Это условный срок": Винокур сделал заявление о Лещенко
12:09
В России за сутки выявили более 125 тысяч случаев заражения ковидом
11:58
Аверин шутит, Куликова в крови: кадры со съемок сериала "Склифосовский" произвели фурор
11:56
"Сильно его любила": Сердце наивной Бузовой выкинули на помойку
11:45
Вечная память: что положили в гроб к Куравлеву
11:37
"Идиоты": Башаров набросился на журналистов из-за смерти
11:30
"Семья страдает": Николаев рассказал о жертвах ради участия в "Танцах со звездами"
11:24
В Москве прощаются с Леонидом Куравлевым: душераздирающие кадры похорон
11:23
Любил и бил беременную: Аверин о многолетней связи с Порошиной
11:02
"Дело семейное": брат заступился за домашнего тирана Башарова
10:55
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на мультимедийное шоу "Кармина Бурана"
10:52
В Хабаровске переодевшийся в женщину вор похищал вещи из квартир
10:51
"Мама!": дочь приняла обезьяну за Божену Рынску
10:49
У изменившейся до неузнаваемости Булановой проявились следы подтяжек
10:25
В ЯНАО пассажирка такси пострадала из-за неосторожности водителя
10:13
Прожил полжизни с нелюбимой и бросил ее в 70 лет ради другой: как жил народный артист Александр Потапов
09:57
Цены на элитные новостройки в Москве вырастут в 2022 году
09:41
Изменившаяся 68-летняя Веденеева потрясла вдову Кобзона
09:39
Гагарина плюнула в критикующих ее маленькую грудь фанатов
09:08
Песков высказался о риторике США в отношении России: Сеют панику
08:53
"Желание свести счеты": известный продюсер заявила об отравлении Малахова
08:34
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
08:31
В Москве водитель избил попавшего под колеса его машины мужчину
06:15
Макарьев день: народные приметы 1 февраля
04:04
Роман со взрослым мужиком, деньги от Литвиновой: как живет ставшая мальчиком дочь Ефремова
02:00
"Волочкову удар хватит": Борисова с голым задом раскорячилась на снегу
23:57
К чему снится белка
22:19
Воробьев рассказал о судьбе коронавирусных ограничений в Подмосковье
22:14
В Раде соратник Порошенко заявил о наркомании Зеленского и его связи с Кремлем
22:14
Интрига раскрыта: названы имена наставников нового сезона "Голос. Дети"
21:38
"Ушел настоящий русский артист": Дружинина потрясена смертью Куравлева
21:38
"Нет самого интересного": престарелая мать Королевой возжелала увидеть мужское достоинство
21:04
Киевский профессор исключил возможность нападения России на Украину: О чем вы говорите?
20:59
Показавшую лысину Долину сравнили с мужиком: Весьма интригующе
20:39
Поргина названа истинную причину состояния Малахова
19:56
В Сеть попали снимки беременной Рианны
19:45
"Днище голожопое": Спрятавшая соски Бузова подразнила мужиков
19:39
Родригез прервал молчание после слухов о гомосексуальной связи: Хватит мешать нашему счастью!
19:38
Мавзолей Ленина в Москве закроют для посещения
19:22
"Валенок колхозный с лицом тракториста": что не смог простить банщик развязавшей язык Волочковой
19:20
Кандидат медицинских наук назвал сроки выхода России на плато по COVID-19
18:28
Страдающему Малахову доставили удовольствие прямо за кулисами
18:27
"На старости лет можно увести": в теме интима Лепса и Барановской поставили точку
18:10
Козловский впервые публично обратился к оставившему семью много лет назад отцу
18:07
У мужа тяжелобольной Заворотнюк обнаружились большие долги
18:04
В Госдуме предложили ввести в России еще одни ипотечные каникулы
17:58
"Нищеброд": Борисова плюнула в повисшего на шее матери альфонса
17:44
"Это болезнь, это надо лечить": заикнувшийся о "дозе" Харламов раскрыл правду о зависимости
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отмучился: Умер Леонид Куравлев
"Так бесит!": сбежавший в США Пресняков плюнул в россиян
"Почему должны любить бедных?": Гузеева облила помоями нищий народ
Собчак с потрохами сдала разведенного Лепса: Встречается с Барановской
Стыдится: Всплыли неожиданные подробности отношений 76-летнего Петросяна с молодой женой
Изменщик и безработный: Васильева плюнула в бывших мужей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
У изменившейся до неузнаваемости Булановой проявились следы подтяжек

У изменившейся до неузнаваемости Булановой проявились следы подтяжек

Татьяна Буланова в числе прочих коллег по шоу-бизнесу побывала на дне юбилее знаменитого каскадера, актера и продюсера Александра Иншакова.
прочитано 320 раз

Глава Гильдии каскадеров Союза кинематографистов устроил концерт в честь важной даты в Доме кино. В этот вечер на сцене появилась и 52-летняя Татьяна Буланова. Певица исполнила для Александра Иншакова свои хиты.

ПО ТЕМЕ

52-летняя Буланова испугалась нового брака: Валера еще маленький!

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Татьяна Ивановна Буланова

Татьяна Ивановна Буланова певица

Внимательные журналисты обратили внимание на то, как выглядит звезда. По их мнению, позитивный эффект от выступления артистки немного испортили лучи софитов, направленных на ее резко омоложенное лицо.

Поклонники отмечали, что Татьяна Буланова в последнее время кардинально изменилась – будто скинула лет 20. Сама исполнительница уверяла, что не прибегала к пластически операциям.

Однако многие фанаты и журналисты так не считают. Они подозревают, что знаменитость все же подтянула овал лица и приподняла брови. Как пишет "ЭГ", на подбородке певицы были видны многочисленные следы подтяжек.

Напомним, ранее выяснилось, кто стал новым избранником Татьяны Булановой. Это мужчина по имени Валерий Руднев. Он не является человеком публичным. Партнер младше вокалистки практически на два десятка лет. Ранее певица призналась, что боится свадьбы. Она не уверена, нужно ли это, когда человек находится в столь зрелом возрасте.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2022, 10:49 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Не только Пугачева: женщины, которые полюбили мужчин моложе себя

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мог все отдать": зачем наследникам потребовались печень и почки умершего Мережко

Сафронов сообщил подробности

Шоу-бизнес

Родригез прервал молчание после слухов о гомосексуальной связи: Хватит мешать нашему счастью!

Шоумен разоткровенничался
Шоу-бизнес

Почему загремевший в больницу Плющенко отверг униженную Рудковскую

Продюсер не смогла больше молчать
Шоу-бизнес

"Днище голожопое": Спрятавшая соски Бузова подразнила мужиков

Снимок взорвал Сеть

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году

Здоровье

В России за сутки выявили более 125 тысяч случаев заражения ковидом
Воробьев рассказал о судьбе коронавирусных ограничений в Подмосковье
Кандидат медицинских наук назвал сроки выхода России на плато по COVID-19
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Хабаровске переодевшийся в женщину вор похищал вещи из квартир
Под Екатеринбургом школьница из приемной семьи свела счеты с жизнью
В Ростове при пожаре в квартире сгорели два человека
Няня из Ленобласти несколько дней скрывала смерть ребенка
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+