У изменившейся до неузнаваемости Булановой проявились следы подтяжек

Глава Гильдии каскадеров Союза кинематографистов устроил концерт в честь важной даты в Доме кино. В этот вечер на сцене появилась и 52-летняя Татьяна Буланова. Певица исполнила для Александра Иншакова свои хиты.
Внимательные журналисты обратили внимание на то, как выглядит звезда. По их мнению, позитивный эффект от выступления артистки немного испортили лучи софитов, направленных на ее резко омоложенное лицо.
Поклонники отмечали, что Татьяна Буланова в последнее время кардинально изменилась – будто скинула лет 20. Сама исполнительница уверяла, что не прибегала к пластически операциям.
Однако многие фанаты и журналисты так не считают. Они подозревают, что знаменитость все же подтянула овал лица и приподняла брови. Как пишет "ЭГ", на подбородке певицы были видны многочисленные следы подтяжек.
Напомним, ранее выяснилось, кто стал новым избранником Татьяны Булановой. Это мужчина по имени Валерий Руднев. Он не является человеком публичным. Партнер младше вокалистки практически на два десятка лет. Ранее певица призналась, что боится свадьбы. Она не уверена, нужно ли это, когда человек находится в столь зрелом возрасте.