"Как всегда": резко оборвавшуюся жизнь Долиной вывернули наизнанку после суматохи в церкви

Недавно народная артистка России Лариса Долина сообщила о завершении гастрольного тура по родной стране. В течение двух месяцев она радовала поклонников своим голосом и талантом, собирая аншлаги. Долина объездила 17 городов.
После такого плотного графика Лариса Долина не ушла на покой, а продолжила усиленно работать. Она стала участницей съемок новогодних российских шоу, причем снималась одновременно в нескольких проектах. Как ей это удалось, не понятно, но судя по всему, ее творческая жизнь резко оборвалась на одной сцене и тут же продолжилась на другой. Певицу буквально вывернули на изнанку морально. Но она не жаловалась.
"3 декабря… "Песня года", 3 песни в этом году снимали, в перерыве смоталась в Кремль, спела "Запретную любовь" с оркестром кинематографии, за дирижерским пультом, как всегда, был Сергей Иванович Скрипка, вернулась в Мегаспорт, чтобы снять с Колей Басковым наш дуэт "Давай по-хорошему"… В общем, один из многих, похожих друг на друга дней… Главное, я-таки все успела😂😂😂" – написала Долина.
Ранее певица вспомнила, что 1 декабря – особенный день для нее. В эту дату 16 лет назад родилась дочь Юлии Началовой Вера Алдонина. Лариса Долина — крестная бедной сиротки. Недавно королева джаза сообщила, что в храме во время таинства крещения Веры была суматоха, приятные хлопоты.