Запихнула глубоко: Раскрывшая интимные проблемы с мужем Седокова поласкала мокрую дырочку на камеру

Анна Седокова показала очень интимный процесс.

В 2020-м году экс-солистка "ВИА Гры" вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму, который младше ее на десять лет. Кажется, внушительная разница в возрасте не мешает парочке жить счастливо, однако недавно Анна Седокова раскрыла пикантные подробности интимных проблем с мужем.

Выяснилось, что супруг у звезды "ненасытный", а секс с ним длится по два часа, что не всегда устраивает певицу. "Я иногда хочу поменьше", – откровенно призналась тогда артистка. В остальном, если верить ее словам, в семье все хорошо. Правда, время от времени возлюбленным приходится расставаться из-за работы.

Сейчас, к примеру, Анна Седокова занята съемками нового видео, а вчера показала процесс подготовки к ним. В студии собралась команда стилистов, которая создавала образ артистке – это было дело не из легких. Проблема в том, что ей предстояло надеть на себя тесные то ли латексные, то ли резиновые перчатки. Несмотря на то, что это было сложно, одну руку в аксессуар в конце концов звезда запихнула глубоко.

Все причастные к съемкам отнеслись к сборам певицы с позитивом. Например, перед натягиванием второй перчатки ее собрали, из-за чего образовалась дырочка, в которую кто-то из стилистов засовывал пальцы, имитируя интимные прелюдия. Анна Седокова, громко смеясь, сняла этот момент на камеру, показав, как мокрую из-за масла дырочку буквально ласкают.