Три смерти за год: изменившаяся до неузнаваемости звезда "Улиц разбитых фонарей" напророчила беду

Российская актриса театра и кино Анастасия Мельникова изменилась до неузнаваемости после бед, свалившихся на нее.

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасия Мельникова стала новой гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на "России 1". Звезда пришла в студию вместе с дочерью и поведала трагическую историю своей жизни. Беды навалились на нее в последний год, что наложило отпечаток на ее внешность. Актриса изменилась до неузнаваемости. Она сильно поправилась и изменилась в лице.

53-летняя Анастасия Мельникова призналась, что этот год стал для нее ужасным. У актрисы умерли сразу три любимых и близких человека. Сначала умерла мать звезды, следом старший брат, а потом гражданский муж, с которым она прожила вместе десять лет.

Что стало причиной смерти мужчины, Мельникова раскрывать не стала. Но отметила, что прошло слишком мало времени, и ей очень тяжело говорить о трагедии.

"Я к сожалению, не могу долго говорить, просто потому что устраивать здесь мелодраму со слезами я не могу и не хочу. А спокойно пока говорить я об этом не в состоянии", – отметила актриса.

Мельникова призналась, что в какой-то момент ее нервная система дала сбой от переживаний, и было очень трудно не сойти с ума. Поддержку в такое страшное время ей оказала дочь Мария.

Удивительно, как несколько лет назад Мельникова в интервью говорила о своей матери, которая более 20 лет прожила без отца. Когда его не стало, женщина продолжала стелить кровать для двоих и по ночам боялась его задеть, хотя человека уже не было. "Вот так мы воспитаны, и я такая же", – говорила Мельникова, проведя аналогию с собой. Спустя несколько лет сама актриса похоронила супруга. Сегодня тот ее рассказ звучит пророчески.