"Тебе придется!": принципиальная Долина выдвинула ультиматум Даве

Когда 29-летний Dava говорит про собственные музыкальные пристрастия, то всегда перечисляет несколько имен. "Мне нравится Леонид Агутин, Лариса Долина, Филипп Киркоров, – заявил он недавно. – С Долиной я даже записал совместный трек, который выйдет в будущем году". А что про это думает сама Лариса Александровна? Корреспондент "Дни.ру" поинтересовался у нее на юбилейной народной премии "Звезды Дорожного радио".

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