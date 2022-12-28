"Мне стыдно!": Поливающей помоями Россию Ахеджаковой перекрыли кислород

Актриса Лия Ахеджакова с самого начала осудила российскую позицию и выступила против. После этого на нее посыпалась критика со стороны российских поклонников, некоторые отвернулись от нее.
На днях в Санкт-Петербурге призвали отменить спектакль театра "Современник" с участием поливающей помоями Россию Лии Ахеджаковой. Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов стало инициатором такого решения. Он напомнил о русофобских настроениях Ахеджаковой и предупредил об опасности.
Спектакль "Мой друг Вениамин" с участием Ахеджаковой должны были сыграть в Петербурге 4 января в Выборгском дворце культуры, сообщает телеканал "360".
Напомним, Лия Ахеджакова с ненавистью отзывалась о происходящем в мире и о действиях России, которая дала ей всенародную любовь и славу.
"Скажу честно: мне стыдно за своих сограждан", – говорила Ахеджакова.
Депутат уверен, что опальная актриса Лия Ахеджакова презирает Россию и все, что с ней связано, и может ей и ее жителям только морально навредить. Таким образом он перекрыл ей кислород. Стоит отметить, что живет Лия Ахеджакова в Израиле, а в Россию приезжает только за деньгами.