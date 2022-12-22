"В штатах пусть поет": сосущая доллары Орбакайте теряет звание заслуженной артистки РФ

Кристина Орбакайте, как м все знаем, вот уже несколько лет живет в США, не забывая, при этом, регулярно приезжать, чтобы спеть перед очередным концертным залом. А с тех пор, как Алла Пугачева сбежала в Израиль, дочка Примадонны стала, по неверостному стечению обстоятельств, выступать гораздо чаще. Удивительное совпадение!
И ладно бы еще, если бы вся эта аудитория была кровью и потом заслужена самой Орбакайте, так нет! Пытается, как недавно подметил продюсер Павел Рудченко, нажиться на фанатах ее матери Аллы Пугачевой, которые заскучали по любимому силуэту в балахоне.
Впрочем, уже и сами возможные посетители этих концертов начинают прозревать. Сосущую доллары, как злословят некоторые, Орбакайте они хотят с концами отправить на Запад, ведь в их глазах она уже теряет звание народной артистки РФ.
"Патриотка", обосновавшаяся в Майами, так "дорожит" своей Родиной и историческим наследием, что даже не удосужилась научить свою младшую дочь Клавдию Земцову русскому языку. Информацией об этом забавном факте, а также комментарием врача-дефектолога Дни.ру уже поделились.
"В штатах пусть поёт", – погнали в шею Кристину Орбакайте пользователи Сети.