Молитвы и поминальные свечи: Сотни скорбящих собрались вместе после гибели 73-летней Пугачевой

На днях появились тревожные новости об Алле Пугачевой.

Пока Примадонна российской эстрады коротает дни своей беззаботной старости, на родине продолжают всплывать новые подробности ее жизни. Например, недавно знаменитый хореограф Мигель рассказал о времени, когда ему выпала честь работать с артисткой. Правда, вряд ли это был лучший период его карьеры – после сотрудничества король шоу "Танцы" решил, что после хамского поведения Алла Пугачева в его глазах погибла и любого пересечения с ней он избегает.

Об этом Мигель поведал во время интервью Юлии Меньшовой. Впрочем, он не единственный, кто обвинял певицу в неприглядном поведении, особенно на фоне ее громкого отъезда из России. После выхода заявления хореографа на экраны, от Примадонны не последовало никакой реакции.

Вероятно, новоиспеченная 73-летняя израильтянка сейчас занята другими вещами. Например, празднованием Хануки. Как передает РИА ФАН, уже сегодня сотни скорбящих верующих собрались вместе в Иерусалиме у Стены плача, чтобы начать традиционный ритуал – зажигание свечей.

Интересно, что в период праздника действуют важные правила. Например, свечи делятся на две части – ханукальные и поминальные – и их следует зажигать отдельно друг от друга с определенным промежутком во времени.

Дни Хануки, несмотря на то, что это праздник, также сопровождаются молитвами. Причастными к важной дате для верующих становятся все – и евреи, и нет. Так что, вполне возможно, что и Алла Пугачева появилась у Стены плача.