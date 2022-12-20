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Шоу-бизнес
Молитвы и поминальные свечи: Сотни скорбящих собрались вместе после гибели 73-летней Пугачевой

Молитвы и поминальные свечи: Сотни скорбящих собрались вместе после гибели 73-летней Пугачевой

На днях появились тревожные новости об Алле Пугачевой.
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Пока Примадонна российской эстрады коротает дни своей беззаботной старости, на родине продолжают всплывать новые подробности ее жизни. Например, недавно знаменитый хореограф Мигель рассказал о времени, когда ему выпала честь работать с артисткой. Правда, вряд ли это был лучший период его карьеры – после сотрудничества король шоу "Танцы" решил, что после хамского поведения Алла Пугачева в его глазах погибла и любого пересечения с ней он избегает.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Об этом Мигель поведал во время интервью Юлии Меньшовой. Впрочем, он не единственный, кто обвинял певицу в неприглядном поведении, особенно на фоне ее громкого отъезда из России. После выхода заявления хореографа на экраны, от Примадонны не последовало никакой реакции.

Вероятно, новоиспеченная 73-летняя израильтянка сейчас занята другими вещами. Например, празднованием Хануки. Как передает РИА ФАН, уже сегодня сотни скорбящих верующих собрались вместе в Иерусалиме у Стены плача, чтобы начать традиционный ритуал – зажигание свечей.

Интересно, что в период праздника действуют важные правила. Например, свечи делятся на две части – ханукальные и поминальные – и их следует зажигать отдельно друг от друга с определенным промежутком во времени.

Дни Хануки, несмотря на то, что это праздник, также сопровождаются молитвами. Причастными к важной дате для верующих становятся все – и евреи, и нет. Так что, вполне возможно, что и Алла Пугачева появилась у Стены плача.

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2022, 15:50 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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