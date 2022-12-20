"Должны помочь": Несчастных детей отправили к врачу после жутких издевательств орущей Гузеевой

Недавно Лариса Гузеева откровенно рассказала о грызне со своими детьми.

Быть родителем – не просто. Этот факт, кажется, признает и звезда "Давай поженимся", которая, к слову, вырастила двоих наследников – Ольгу и Георгия. Ни с того ни с сего в своем микроблоге артистка вывалила сожаления и раскаяния в том, что издевалась над своими кровинушками – орала на них и грозилась наказать, причем фантазии, признается Лариса Гузеева, были на этот счет "страшные".

Нет, своих детей актриса не била, но, как она отметила в комментариях, словесные наказания были куда жестче, чем рукоприкладство. Впрочем, знаменитую брюнетку можно понять, ведь дети у нее – далеко не подарок! Вспомнить хотя бы дочь Ольгу, которая росла настоящей неформалкой и довольно часто шокировала своими выходками звездную мать.

Откровения Ларисы Гузеевой натолкнули журналистов на то, чтобы разобраться в вопросах воспитания при помощи психоаналитика Людмилы Поляновой. Она отметила, что особое внимание нужно обращаться как раз на любые неформальные проявления, ведь это явные сигнал того, что на душе у ребенка не все хорошо, да и сам он может быть несчастен.

Решить проблему самостоятельно порой бывает сложно, потому что он и сам не понимает, почему ведет себя именно так.

"Мы должны помочь ребенку разобраться. Это непросто. Надо принять, выслушать, понять, помочь", – объяснила эксперт, а также отправила родителей и несчастных в душе детей, которые попали в ситуацию схожую с Ларисой Гузеевой, к врачу – психотерапевту.