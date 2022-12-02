"Как в аду": Место упокоения Заворотнюк потрясло россиян

С 2019 года Анастасия Заворотнюк пыталась победить рак.

Ее борьба со страшным заболеванием продолжается и по сей день. Рядом со звездой "Моей прекрасной няни" находятся близкие – муж и двое взрослых детей. Однако дочь Анастасии Заворотнюк в какой-то момент оставила больную мать и надолго уехала в Азербайджан.

Очевидно, что смотреть, как твой любимый человек охвачен тяжелым недугом, сложно. Можно только представить, что испытывает наследница актриса, которая всегда была в близких с ней отношениях. Благо, кажется, девушка нашла способ успокоить свою душу и на мгновение забыть о бедах и мучениях – так сказать, отыскала свое место упокоения и даже показала его поклонникам.

Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в Россию и уже засветилась в Москве. Вместе с подругами Анна отправилась в банный комплекс, где очень хорошо провела время и получила "полное расслабление". Девушка сделала пару снимков в котле с горячей водой, цитрусами и еловыми ветками, расположенном на морозе.

"Как же чудесно..."– описала свои чувства звездная наследница.

Поклонники по-разному восприняли новые фотографии Анны. Но большинство приятно потрясло то, как она проводит свое время.

"Круто! Прикольно! Примерно так же, как в аду. Не так уж это и страшно", – написали пользователи по публикацией дочери Анастасии Заворотнюк, не забыв отметить, как она прекрасно выглядит.