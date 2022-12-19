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Шоу-бизнес
Евстигнеев предал у всех на глазах, а второй муж ревновал к работе: личная жизнь Галины Волчек

Евстигнеев предал у всех на глазах, а второй муж ревновал к работе: личная жизнь Галины Волчек

19 декабря знаменитой артистке могло бы исполниться 89 лет.
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Коллеги, подчиненные и многочисленные поклонники знали Галину Волчек не только как успешную, но и как сильную личность. Она добилась больших высот в карьере, подарила зрителям десятки запоминающихся актерских работ и стала худруком одного из лучших театров страны. Однако не все знали, что под броней артистки скрывалось ранимое сердце, нелегко переживавшее любовные неудачи.

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Личную жизнь Галины Волчек смело можно назвать насыщенной. Артистка с юности пользовалась успехом у противоположного пола и могла похвастаться толпой ухажеров. А первая серьезная любовь пришла к ней еще в студенчестве.

Яркая и талантливая девушка буквально могла очаровать любого однокурсника. Однако ее возлюбленным стал далеко не самый перспективный, по мнению многих, Евгений Евстигнеев. Провинциальный парень был на семь лет старше и не имел за плечами ничего, что помогло бы ему покорить строгих родителей Волчек. Тем не менее голубки поженились и построили собственную семью.

В 1961 году у пары родился наследник Денис. А через некоторое время брак дал серьезную трещину. Пока актриса посвящала всю себя домашнему очагу и работе, ее супруг закрутил страстный роман с коллегой по театру Лилией Журкиной. Волчек не смогла простить мужа, который предал ее у всех на глазах, и подала на развод спустя девять лет брака.

Расставшись с супругом, артистка с головой погрузилась в карьеру и не задумывалась о новых романах. Однако все изменилось, когда в ее жизни появился доктор технических наук и профессор МИСИ Марк Абелев. Мужчина не имел никакого отношения к театральной тусовке, но смог очаровать звезду красивыми ухаживаниями. Через некоторое время они стали мужем и женой.

Брак просуществовал 10 лет, но не сделал Галину Волчек по-настоящему счастливой. Актриса не решалась на второго ребенка и страдала от упреков мужа, который ревновал ее к работе. А в 1976 году союз окончательно распался.

После двух разводов в жизни артистки случилось еще одно серьезное чувство. Она потеряла голову от женатого ученого-физика по имени Владимир. Однако эти отношения не привели ни к чему серьезному. Галина Борисовна ушла от возлюбленного, как только поняла, что тот мечется между ней и семьей. В итоге ее главной и самой преданной любовью стал театр.

Галина Волчек. Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 декабря 2022, 13:50 Источник: Новый Очаг ✓ Надежный источник
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