Пусть сама себе пишет: авторов всех хитов Гагариной отказался работать с зазвездившейся певицей

Полина Гагарина в 2003 году победила в проекте Первого канала "Фабрика звезд-2". А в 2015-м представляла нашу страну на музыкальном конкурсе "Евровидение", заняв там второе место. А потом у певицы снесло крышу – она зазвездила...



В номере газеты "Правда" от 2 марта 1930 года была опубликована статья Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина "Головокружение от успехов". Ее название точно описывает и сегодняшнее состояние Полины Гагариной.

Музыкальный критик Вадим Пономарев на своей странице в запрещенной в России социальной сети рассказал любопытную историю. Оказалось, что композитор Геннадий Дудин, автор хитов Полины Гагариной "Драмы больше нет" и "Обезоружена", отказался работать с 35-летней певицей из-за ее звездной болезни. "Он написал в сториз: "Мне очень жаль, что эта некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это последние мои песни для нее... Слава Богу!" – цитирует Дудина Пономарев.

Правда, спустя сутки композитор сториз удалил. "Кажется, я натворил дел... Мне не стоило позволять себе лишнего", – пояснил он. И ситуацию с артисткой описал мягче: "Так бывает, что любовь проходит. И ничего с этим поделать, увы, нельзя. В жизни всегда приходится чем-то жертвовать во имя движения вперед. И в этой ситуации нет хороших и плохих. Есть двое, которые не поняли друг друга".

Словом, какая кошка пробежала между композитором и певицей, еще только предстоит выяснить. Но уже ясно, что неуживчивой Гагариной проще самой себе писать хиты.