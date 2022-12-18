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Шоу-бизнес
"Под общим наркозом": состояние взрезанной Пугачевой резко ухудшилось

"Под общим наркозом": состояние взрезанной Пугачевой резко ухудшилось

Примадонна российской эстрады навсегда останется в сердцах поклонников. Вот и все – уходит Алла Пугачева.
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"Миллион алых роз", "Айсберг", "Мадам Брошкина", "Позови меня с собой" — эти и другие хиты знаменитости никто не сможет повторить так же мощно. На творческом пути Алла Пугачева заслуженно заняла верхушку отечественного шоу-бизнеса, поэтому так медленно оставляет ее.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Впрочем, на это место под солнцем уже метят молодые звезды, которые Примадонну списали в утиль. Вдобавок, опытные хирурги вовсю твердят, что артистка безбожно состарилась. Якобы ее не раз взрезали на операционном столе, пытаясь подтянуть морщинистое лицо.

Рейтинг доверия россиян к певице заметно снизился после ее эмиграции в Израиль и скандальных речей. Да и муж-иноагент свинтил от звезды на гастроли будто специально. Судя по слухам, материальное и физическое состояние Аллы Пугачевой резко ухудшилось — как женщина она супруга уже не привлекает.

Недавно "Дни.ру" сообщили в Яндекс. Дзене, что вокруг Примадонны начали крутиться другие мужчины, в частности, Андрей Макаревич*. В итоге эту сладкую парочку лишь подняли на смех, ни о какой романтике речи не идет.

Алла Пугачева снова нарвалась на критику. "С Макаревичем*? Ну, если только под общим наркозом", — написали в комментариях.

*Признан иноагентом по решению Минюста

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 18 декабря 2022, 15:36 Источник: "Дни.ру" в Яндекс.Дзен ✓ Надежный источник
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