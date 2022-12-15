"Снова задержка": отомстившая мужу с другим Гагарина нагуляла живот

Российская певица Полина Гагарина держит в секрете личную жизнь после скандального развода с фотографом Дмитрием Исхаковым. На фоне развода, раздела имущества и судов в СМИ не раз проскальзывали слухи о воссоединении супругов. Когда же певица окончательно поставила точку в отношениях с бывшим, тот заявил, что она наверняка все еще любит его и поет об этом.
Так или иначе, после развода с Исхаковым Полина Гагарина сильно изменилась. Она похудела и стала более активной, словно вышла из тени молчаливого тирана фотографа.
На днях артистка показала свой концертный наряд, который становится все короче день ото дня. Платье было покрыто блестками в дискотечном стиле, традиционно коротким и облегающим.
"Снова задержка концерта – а что еще делать", – написала Полина Гагарина в соцсетях.
Пользователям Сети показалось, что отомстившая мужу (бывшему по документам, но так и не забытому до конца, — Прим. ред.) с другим Полина Гагарина нагуляла живот. Да еще и слова про задержку некоторые расценили как скрытый намек на возможное продолжение рода. Но возможно, что это блестящее платье создало такую иллюзию.
Напомним, у Полины Гагариной двое детей – старший сын и младшая дочь, которых она воспитывает официально одна.