"Перестанут ценить друг друга": погрязшие в конфликтах принц Уильям и Кейт Мидлтон в шаге от развода

Принц Уильям и Кейт Миддлтон переживают тяжелые времена.

Любую пару, связанную взаимной любовью, спустя годы может настигнуть кризис. Сын короля Великобритании Уильям и верная ему Кейт Миддлтон вместе уже 10 лет, поэтому не удивительно, что супруги просто устали от обыденности и нуждаются в развитии своих отношений. О том, что принц и принцесса Уэльские всерьез размышляют о будущем из-за возникших проблем, рассказала таролог Айгуль Хуснетдинова в беседе с Пятым каналом.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон погрязли в конфликтах, которые разрешаться нескоро, считает собеседница издания. Мол, скандалы будут и дальше. "Будут все больше отдаляться друг от друга и все больше перестанут ценить друг друга", – уверена Хуснетдинова. И хоть супруги и находятся в шаге от развода, двигаться в его сторону они все-таки не станут. По словам таролога, пара найдет в себе силы не рушить брак, ведь нужно сохранять лицо.

И если принца Уильяма и Кейт Миддлтон ждет не самое завидное будущее, у принца Гарри и Меган Маркл все будет хорошо. Хуснетдинова не сомневается, что скандал, который возник из-за документального фильма, быстро уляжется, и Сассексы заживут еще более счастливо.